Так, по словам командира отдельной бригады Сил Территориальной обороны ВСУ полковника Дмитрия Заворотнюка, в Бахмуте ВСУ сдерживают и перемалывают значительные силы российских оккупантов.
Если же украинские защитники уйдут из Бахмута, российские силы будут брошены на другие направления и продолжат наступление на украинские города.
«В Бахмуте мы столкнулись с войной несколько иного характера, чем видели раньше. россияне атакуют преимущественно малыми группами по 5-6 человек, которые под прикрытием артиллерии пытаются проникнуть в наши боевые порядки и вступить в контактные стрелковые бои», – цитирует Заворотнюка Military Media Center.
По словам полковника, украинские воины мотивированы, мужественны и понимают, что врага нужно остановить и уничтожить.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
От криков матери проснулась дочь: трое украинок стали жертвами нападения в Польше, детали трагедии
Очень просто, но изысканно: "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейшего салата
Был весь в крови: подростки под Киевом едва не убили ребенка и сняли все на видео
"Это шаг отчаяния": в Бахмуте заметили нечто очень странное
Также в Сети появились новые кадры работы украинских снайперов в Бахмуте. Снайперские группы Сил специальных операций уничтожают врага преимущественно ночью. Под их беспощадным огнем в первую очередь находятся вражеские штурмовики.
Кроме того, снайперы делают невозможными попытки противника закрепиться на занятых участках и обустроить позиции.
По официальным данным Генштаба ВСУ, украинские воины за сутки отразили более 70 атак противника.
Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию.
В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
Напомним, Шойгу перехитрил главаря "вагнеровцев" Пригожина.
Также сообщалось о новом страшном пожаре в России.
Кроме того, Politeka.net писала, что ждет россиян после деоккупации Крыма.