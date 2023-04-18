Украинские защитники должны держать Бахмут, и тому есть причина.

Так, по словам командира отдельной бригады Сил Территориальной обороны ВСУ полковника Дмитрия Заворотнюка, в Бахмуте ВСУ сдерживают и перемалывают значительные силы российских оккупантов.

Если же украинские защитники уйдут из Бахмута, российские силы будут брошены на другие направления и продолжат наступление на украинские города.

«В Бахмуте мы столкнулись с войной несколько иного характера, чем видели раньше. россияне атакуют преимущественно малыми группами по 5-6 человек, которые под прикрытием артиллерии пытаются проникнуть в наши боевые порядки и вступить в контактные стрелковые бои», – цитирует Заворотнюка Military Media Center.

По словам полковника, украинские воины мотивированы, мужественны и понимают, что врага нужно остановить и уничтожить.

Также в Сети появились новые кадры работы украинских снайперов в Бахмуте. Снайперские группы Сил специальных операций уничтожают врага преимущественно ночью. Под их беспощадным огнем в первую очередь находятся вражеские штурмовики.

Кроме того, снайперы делают невозможными попытки противника закрепиться на занятых участках и обустроить позиции.

По официальным данным Генштаба ВСУ, украинские воины за сутки отразили более 70 атак противника.

Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Напомним, Шойгу перехитрил главаря "вагнеровцев" Пригожина.

Также сообщалось о новом страшном пожаре в России.

Кроме того, Politeka.net писала, что ждет россиян после деоккупации Крыма.