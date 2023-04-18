Очень важно, что ВСУ держались в Бахмуте, несмотря на то, что там очень тяжело.

Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан.

"Для того чтобы спасти жизни наших солдат, как раз отходить не надо. Дело в том, что если мы начнем отступать, посыплется весь фронт, придется отступать на новые рубежи, а это уже не совсем хорошо как раз со стороны потерь".

Принимать решение на месте будут командиры оперативного звена, в зависимости от развития ситуации. Сейчас в районе Бахмута россияне используют практически все, что у них есть, начиная с УР-77 – это система разминирования, которая используется в ударном режиме – до авиации всех типов со всеми средствами поражения, начиная от неуправляемых реактивных снарядов, заканчивая управляемыми.

Бахмут, поле боя, война, фронт

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Они пытаются "разобрать" высотки в подвалы, чтобы наши войска не могли использовать их как огневые точки.

Давление сильное, мощное, они могут еще несколько недель в таком режиме работать, поскольку они практически со всего фронта в район Бахмута стягивают боеприпасы, и максимальное количество самолетовылетов приходится именно на Бахмут. Есть еще Авдеевка и Марьинка, но основное – Бахмут. Очень тяжело, но наши наши силы держатся, есть ротационные моменты, принятие решений на отход-запад.

Там идет так называемая позиционная борьба: позиция кажется, позиция берется снова или берется рядом позиция в глубине фронта. Эта позиционная война будет продолжаться до нашего наступления. Я думаю, все-таки ценой невероятных усилий мы удержим Бахмут, пока не начнем двигаться уже сами», – считает Роман Свитан.

Напомним, в Бахмуте сгинул российский спецназ.

Также сообщалось, что вернуть Крым будет проще, чем Донбасс.

Кроме того, Politeka.net писала, как далеко продвинулись россияне в Бахмуте.