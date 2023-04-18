Российские оккупанты расстратили огромное колличество ракет на обстрел Украины. Хотя ракеты у рф еще есть, им приходится экономить. Но захватчики привели в действие новую чудовищную практику, чтобы убить как можно больше украинцев во время обстрелов.
Руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире "24 Канала" рассказала об этом более детально.
По ее словам, сейчас россияне не могут добиться успехов на поле боя, а штурмы разбиваются об оборону украинских защитников. Потому те перешли к своей обычной тактике - убийству мирного населения и нанесению больших разрушений. Россияне - это агрессоры и убийцы, о чем не стоит забывать и стоит быть максимально осторожными при воздушных тревогах.
Как рассказала Наталья Гуменюк, сейчас солдаты рф немного изменили тактику и целятся ракетами, дронами и авиационными бомбами по заминированной территории Украины. То есть россияне приводят в действие "сюрпризы", которые оставляли, убегая с правого берега.
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"В первую очередь россияне атакуют сельскохозяйственные угодья, открытые поверхности, предприятия, где сами базировались, когда оккупировали эти территории. Оккупанты попадают именно туда, потому что хотят достичь максимальной детонации, взрыва и разрушений", - заявила Наталья Гуменюк.
Также она рассказала, что оккупанты используют гранаты, которые крепят к дронам. Их они сознательно сбрасывают на скопления людей. После таких атак пострадали больницы и школы, которые не являются военными объектами. Также наблюдалось сбрасывание гранат на очередь с украинцами, которые получали гумманитарную помощь.
Напомним, россияне ударили десятками ракет и авиацией – количество жертв возросло.
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