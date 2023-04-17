Многие украинские женщины из-за вторжения россии были вынуждены выехать в Европу. Большая часть оказалась на территории Польши. Но даже там могут поджидать опасности. Например, в польском городе Легница в ночь с субботы на воскресенье произошло жуткое преступление. Жертвами стали три гражданки Украины. Об этом более детально сообщило местное издание LCA.
В частности, стало известно, что в квартиру к трем украинцкам проник злоумышленник. Он хотел ограбить их квартиру, но не ожидал что кто-то будет бодрствовать, ведь была ночь. 37-летняя украинка не спала и когда услышала шум, вышла в гостиную и наткнулась на грабителя. Он сразу же схватил нож и смертельно ранил женщину.
От криков матери проснулась ее 14-летняя дочь. Вор решил избавится от нежелательного свидетеля и также нанес ей ножевое ранение.
Еще одна женщина тоже стала жертвой злоумышленника, ведь та тоже проснулась проверить, что происходит. Они жили в доме вместе с 5 другими согражданами.
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В результате 37-летняя украинка погибла, а ее 14-летняя дочь с колото-резаными ранами груди была доставлена в больницу. Врачи говорят, что она находится в тяжелом состоянии. Другая пострадавшая украинка получила ранения рук.
Полиция быстро нашла и задержала нападавшего недалеко от места преступления. Мужчина был в крови и держал в руках нож. Позже выяснили, что задержанный поляк ранее уже был судим.
Напомним, подросток сбежал из Польши в Днепр к любимой, которую едва знал.
Также Politeka сообщала, выяснилось, сколько украинцев сейчас за границей и хотят ли они возвращаться.
Как Politeka писала, что подростки бесследно пропали в Одесской области, фото и приметы.