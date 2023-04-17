Офицер ВСУ, военный эксперт Арти Грин в интервью Politeka Online рассказал о вероятном сценарии деоккупации Крыма.

"Грубо говоря, если мы запрем их в Крыму, может, там еще кусочек к Крыму будет там прилегающий, и действительно нарушим им логистику, стратегически это положение неизбежно приведет их к краху в течение длительного времени. И Герасимов точно сможет посчитать, когда это произойдет, когда они уже не смогут оборонять Крым, и мы там легко его можем захватить наличными силами, что это произойдет, к примеру, через шесть месяцев", — заявил эксперт.

По его словам, тогда для оккупантов будет смысл договориться об эвакуации своих войск.

"Типа вы прекращаете нас тут кошмарить HIMARS-ами и так далее, мы уходим, дайте нам три месяца. Опять же, международные гарантии, мы их не кошмарим, не уничтожаем там последние паромы, которые у них остались, и так далее. Даем возможность им спокойно свернуть манатки, забрать своих коллаборантов, бог с ними. Платить за то, чтобы их публично там где-то судить, потом посадить надолго, тысячами жизней наших воинов не стоит", — объяснил Арти Грин.

Офицер подчеркнул, что конкретно касательно Крыма это очень вероятный сценарий.

"Зачем штурмовать сейчас? Мы его абсолютно можем блокировать и методично начать уничтожать их военную мощь в Крыму. И, после того как она дойдет до такого состояния, что мы совершенно точно освободим эту территорию, мы приступим к этому. Но там это произойдет не завтра и даже не через месяц, может, через четыре, может, через три", — добавил эксперт.

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