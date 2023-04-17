Россияне больше восьми месяцев не могут захватить Бахмут. Потому оккупационные войска начали пытаться штурмовать позиции украинских защитников на других направлениях фронта. В последние дни стало больше атак на Лиманском направлении.
Офицер Национальной гвардии Александр Дорошенко в эфире "24 Канала" рассказал, какая сейчас ситуация на Лиманском направлении фронта.
По его словам, на Лиманском направлении россияне активизировали атаки с артиллеристких установок и танков. При этом они не наступают на сам город. Сейчас большое колличество российских войск концетрируют в окружающих лесах. Среди них наибольше пехотинцев.
"Они нагло выкатываются на танках вблизи наших позиций и начинают хаотично стрелять. После этого они отступают. Из-за таких обстрелов там есть позиции, где просто выженная земля, а от деревьев остались опилки. Наша разведка видит также, что в лесах они концентрируют огромное колличество пехоты", - поделился офицер.
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Им явно поставили задание наступать, но когда пока неизвестно - сейчас наблюдается только концентрация войск и техники. Александр Дорошенко объяснил, что на Лиман у россиян есть возможность наступать двумя путями.
"Они могут наступать двумя путями. По дороге от Кременной до Лимана через Заречное и Торское. А также есть способ выйти по лесам. В лесах болотистая местность. Также заминировано как с нашей стороны, так и со стороны оккупантов. Потому путь к Лиману очень тернистый и сложный", – объяснил он.
Офицер Нацгвардии подчеркнул, что когда захватчики пойдут в наступление на Лиман, то понесут огромные потери. Ведь ВСУ готовы к их наступлению, которое те откладывают еще с января.
Напомним, россияне ударили десятками ракет и авиацией – количество жертв возросло.
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