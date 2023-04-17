Одним из самых гарячих направлений фронта является Авдеевское. При этом в последнее время там наблюдается некоторое затишье. Россияне проводят штурм другого города Донецкой области.
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире "Радио НВ" рассказал, что россияне после Авдеевки начали с большей ожесточенностью атаковать другой город.
По словам эксперта, россияне каждый раз проводят одинаковую тактику, когда упираются в сильную оборону украинских защитников. Они просто выводят половину войск на другое направление и начинают штурм нового населенного пункта. Так вышло с Авдеевкой. Оттуда вывели часть войск и перебросили на другой город.
"Вот они нашли брешь в обороне и двинулись в сторону Марьинки. Сначала враг оценивал это направление, как оперативно-тактическое. У них была идея взять Угледар и двигаться в сторону Марьинки, где будут ждать их войска. Угладар не захватили и теперь пытаются с Марьенкой.", - пояснил Александр Мусиенко.
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Военный эксперт Александр Мусиенко добавил, что сейчас в Марьинке проходят активные боевые действия, россияне штурмуют позиции украинских защитников. При этом просунуться им не удалось. Ситуация тяжелая, но контролируемая. То же самое проиходит на Лиманском направлении - ВСУ держат оборону.
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