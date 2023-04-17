В столице ожидают пик паводков, а в других городах Украины продолжаются подтопления жилых домов.

Так, по информации Гидрометеорологического центра наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областей. , пишет Politeka.net.

Остаются подтоплены 852 домохозяйства, среди них больше всего в Черниговской области - 474.

В Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областях подтоплены 10 тыс. 762 га сельскохозяйственных угодий.

Нарушено транспортное сообщение в 30 населенных пунктов.

Гидрологическая ситуация находится на усиленном контроле спасателей.

Пик наводнений в столице ожидают 22 апреля, сообщили в КГГА.

Но уже сейчас вода затопила столичные парки и береговую зону, а в области разлилась по улицам и заблокировала подъезды к жилым домам.

Сейчас в Киеве не фиксируют аварийные подтопления, однако есть подтопление пойменных территорий.

«Согласно информации Укргидрометцентра, пик весеннего половодья мы будем ожидать где-то 22 апреля. Также наводнение этого года увеличивается на 0,5-1 метр по сравнению с прошлыми годами. Сейчас подтоплены острова в парке Муромец, Гидропарк, Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков", - сообщил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

В свою очередь, в «Киевводоканале» предупредили, что в Киеве из кранов может идти желтая вода.

Это следствие весеннего паводка, который ухудшил качество воды в реках и повлиял на "цветность" водопроводной воды.

"Этот показатель влияет на качество воды только визуально и не свидетельствует о ее опасности. Наши специалисты каждый день отбирают пробы и гарантируют, что водопроводная вода в столице остается безопасной", - отметили в "Киевводоканале".

Напомним, ранее был объявлен первый уровень опасности.

Также сообщалось, что улицы в Киеве превратились в бурные реки.

Кроме того, Politeka.net писала об эвакуации с Крещатика – стихийное бедствие быстро распространяется.