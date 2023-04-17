Офицер ВСУ, военный эксперт Арти Грин в интервью Politeka Online рассказал, что за три месяца ситуация на фронте мало изменилась.

"Какие-то были подвижки на фронте, но они там измеряются очень незначительными участками. Интенсивность боев сохраняется на тех же направлениях, что и раньше, разве что про Угледар последнее время не слышно. То есть противник выбрал направление усилий и продолжает их там применять с не очень серьезным успехом для себя. Я бы сказал, с незначительным успехом в районе Бахмута и еще с менее значительными успехами или с нулевыми успехами на других направлениях", — заявил эксперт.

По его словам, общая задача у противника — выйти на удобные рубежи обороны в преддверии украинского контрнаступления, и у него это не очень получается.

"Я подозреваю, что российские генералы, включая Герасимова, не особо вообще интересуются, где границы проходят административные. Их интересуют рубежи обороны, удобные для того, чтобы минимизировать свои риски, чтобы можно было где-то на каких-то удобных огромных участках держать меньше войск, иметь больше резервов, или больше войск накопить там, где участки опасны", — объяснил Арти Грин.

Он подчеркнул, что у нас неплохо работает разведка, поэтому все движения оккупантов нам будут известны.

"У нас стратегическое преимущество, потому что фронт огибает именно нас. То есть у нас подразделения потенциальные, которые будут участвовать в наступлении, могут находиться в 200 километрах от точки приложения, как на северном участке фронта, так на южном. У противника такой роскоши нет, то есть для него перебросить войска, допустим, с Луганской области, к примеру, В Запорожскую — это огромный крюк. Поэтому они стараются максимально расположить удобно свои войска, чтобы как-то успеть среагировать на наши действия", — добавил офицер.

Напомним, в Бахмуте сгинул российский спецназ.

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