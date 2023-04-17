Появившийся в Сети снимок зафиксировал странную деталь на шее российского диктатора.

Фото, как пишет Politeka.net, было сделано 16 апреля, на Пасху. На нем можно увидеть на шее стареющего Путина отметку в форме буквы Z.

«Кажется, я понял, откуда взялась буква Z», - прокомментировал журналист Денис Казанский.

В комментариях часть пользователей соцсетей предположила, что это шрам от операции, а остальные констатировали, что российский лидер выглядит старым и немощным.

Некоторые предположили, что на фото двойник Путина.

«Тема рака щитовидки и отоларингологии была в расследовании о врачах, сопровождающих Путина»,

«Старое и древнее, надеюсь ты доживешь до тех пор, когда увидишь нашу победу»,

«Снова голову пересадили?», «Лучше обратите внимание, как его влево потянуло, явно инсульт перенес»,

«Это ему Бог метку поставил. Цель»,

«Буданов был прав»,

«Посыпался», «Это операция на связях». Единственный способ подтянуть голос к оригиналу. Уникальна клиника. Похоже, что свежий!»,

«Жаль, что операция прошла удачно»,

«Щитовидку резали»,

"Черная метка".

Ой, а что это у Володи?



Кажется, я понял, откуда взялась Z pic.twitter.com/vUAfYvkvI4 — Денис Казанський (@den_kazansky) April 16, 2023

Напомним, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов рассказал, что Путин действительно болен раком.

«Он уже очень давно болен. [на вопрос о том, когда умрет Путин] Я думаю очень скоро. Я надеюсь… Мы думаем, что это рак», – сказал он.

А вот масштабные утечки документов Пентагона показывают, что рак путина лечили химиотерапией.

Как сообщает немецкий журнал Focus, документы свидетельствуют, что диктатор-убийца прошел курс лечения от рака 5 марта.

Напомним, паника вокруг "слитых" документов Пентагона нарастает.

Также сообщалось, что оккупанты ударили десятками ракет и авиацией - количество жертв возросло.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Польше начали раздавать повестки – что происходит.