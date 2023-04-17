Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что российское командование стягивает к Бахмуту дополнительные силы и средства.

"Не так давно стало известно, что часть 98-й ВДД была переброшена под Бахмут, для размещения в полях, как уже и из под Авдеевки тянут тушки резервной 20-й дивизии. Оно и понятно, фланги оголяются же. Так же, у россиян в очередной раз не получилось перерезать 0504 через Ивановское и 0506 через Хромово, что в очередной раз подтвердило бессмысленность всех штурмовых действий в этих направлениях, но которые они продолжают совершать, ради... рефлексии?", — пишет эксперт.

По его словам, это всё лишь подтверждает факт нехватки людского ресурса у российских оккупационных войск, чтобы завершить захват Бахмута.

"Ещё в январе на вопрос, что нужно РОВ для захвата Бахмута, я отвечал - чтобы прямо здесь и сейчас у них появились дополнительные 30 БТГр, которых у них нет. За окном 17 апреля и результат отсутствия этого ресурса мы видим наглядно. Бахмут держит оборону. Причём эффективно. Улица Чайковского так и не перерезана оккупантами внутри самого города и продолжает оставаться для них недостижимой задачей", — подчеркнул Александр Коваленко.

На железке продолжаются ожесточённые бои и эта локация переходит из рук в руки в режиме нон-стоп. Но недавняя череда контратак позволила ВСУ удержать в районе вокзала ряд позиций.

"Фактически, железка является ярким доказательством того, что константа российской пропаганды про 2 квартала в сутки не более чем чушь для потребителей информационного фаст-фуда. В Бахмуте нет констант, там есть только адские качели и переходящие из рук в руки позиции. За прошедшие сутки, ВСУ отбили ряд позиций у РОВ, в центре расширилась зона огневого контроля. В южном секторе сохраняется удержание основных позиций. Россияне пытаются интенсивно давить через северный сектор, но с этим у них тоже серьёзные проблемы", — добавил военный обозреватель.

У оккупантов есть продвижение вдоль ряда улиц, но радует то, что в Бахмуте начинает наблюдаться системность контратак ВСУ, которые позволяют отбрасывать врага.

"Не радует то, что интенсивность применения авиации сохраняется и могут увеличить огневое давление за счёт других средств - ТОС-1А. Фактически, в Бахмуте сорваны сроки захвата города на Пасху и преподнесение его путину как, эдакий, российский бублик под названием калич... то есть, кулич. Что будет дальше? Установление сроком 1 мая? Или на 9 мая? Похоже, что российское командование оперирует не тактикой, а датами", — резюмировал эксперт.

Напомним, в Бахмуте сгинул российский спецназ.

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