Боксер Василий Ломаченко снова отправился в любителя РПЦ и решил процитировать московского митрополита для поздравления украинцев.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко пробивает очередное дно своей пропагандистской деятельностью. На этот раз Василий он упомянул выражение митрополита РПЦ. Такой пост появился на его странице в Инстаграм, которую скандальный спортсмен закрыл для пользователей сети из Украины. Но с VPN все еще можно увидеть его посты.

Боксер Василий Ломаченко опубликовал пост в инстаграмме по поводу Пасхи. В подписи под фотографией Ломаченко использовал цитату митрополита Антония Сурожского, епископа Русской православной церкви.

"Христос Воскресе!!! Мы должны жить так, чтобы если даже все Евангелия будут утеряны, люди могли бы их прочесть по нашим лицам", – написал Василий.

Под постом появились комментарии от россиян, которые благодарили боксера за позицию и защиту "правильной" церкви.

В сети под этой новостью появилось множество комментариев от украинцев, которые все еще призывают СБУ взяться за боксера. Другие желают, чтобы у Ломаченко забрали наконец гражданство, ведь он работает на пропаганду РПЦ и УПЦ МП:

"На его лице уже давно читается – предатель. Хотя он украинцем никогда и не был", "Вася не позорься! Ты и так обосрался дальше некуда! Зачем еще больше? Нравится быть дерьмом?", "А до него военкомат дороги не знает? Может ли им на компас с картой сброситься", "За тебя украинцы молились, а ты предал, кланяешься убийцам своего народа".

Напомним, что юный Владислав бесследно исчез, фото и приметы мальчика.

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