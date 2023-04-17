Также сообщается, что 28 человек получили ранения разной степени тяжести. Некоторые находятся в критическом состоянии.
Стрельба, как сообщает BBC, прогремела в американском штате Алабама в танцевальной студии Mahogany Masterpiece Dance Studio в городе Дадевиль.
Местные СМИ назвали одной из жертв старшеклассника Фила Дауделла, звездного спортсмена.
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Он учился в старшей школе и собирался поступить в Государственный университет Джексонвилля на стипендию по американскому футболу.
Некоторые родители все еще искали информацию о своих детях спустя 12 часов после стрельбы.
Среди погибших есть девушка.
Отмечается, что Дадевиль – это небольшой городок с населением около 3200 человек. О возможном подозреваемом, либо подозреваеммых, местным СМИ практически ничего неизвестно. Также неизвестно, были ли задержаны подозреваемые или они являются одними из тех, кто погиб.
В полиции отметили, что расследование будет долгим и сложным.
На одном из фото, которые были сделаны на месте стрельбы, можно заметить кровавый отпечаток руки.
Напомним, что в россии после новых взрывов вспыхнул сильный пожар.
Также сообщалось о смертельном пожаре в Киеве.
Кроме того, сообщалось, что россияне сбросили авиабомбу на школу.