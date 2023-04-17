По меньшей мере четыре человека погибли в результате массовой стрельбы на праздновании 16-летия.

Также сообщается, что 28 человек получили ранения разной степени тяжести. Некоторые находятся в критическом состоянии.

Стрельба, как сообщает BBC, прогремела в американском штате Алабама в танцевальной студии Mahogany Masterpiece Dance Studio в городе Дадевиль.

Местные СМИ назвали одной из жертв старшеклассника Фила Дауделла, звездного спортсмена.

The 4 victims who were murdered during the Teenage Birthday Party Mass Shooting @ Mahogany Masterpiece dance studio in Dadeville Alabama have been Identified!

They are:

KeKe Nicole Smith

Phil Dowdell

Sia Collins

Corbin Holston

RIP! pic.twitter.com/AB8DyMeoNd — JLR© (@JLRINVESTIGATES) April 17, 2023

Он учился в старшей школе и собирался поступить в Государственный университет Джексонвилля на стипендию по американскому футболу.

Некоторые родители все еще искали информацию о своих детях спустя 12 часов после стрельбы.

Alabama shooting: At least four people have been killed in a mass shooting at a 16th birthday party in Dadeville, Alabama, US state.



Twenty-eight people were injured, some critically, after shots were fired at the Mahogany Masterpiece Dance Studio in the city of Dadeville. pic.twitter.com/hEt9DkTmss — Waze News (@waze_news) April 17, 2023

Среди погибших есть девушка.

Отмечается, что Дадевиль – это небольшой городок с населением около 3200 человек. О возможном подозреваемом, либо подозреваеммых, местным СМИ практически ничего неизвестно. Также неизвестно, были ли задержаны подозреваемые или они являются одними из тех, кто погиб.

В полиции отметили, что расследование будет долгим и сложным.

На одном из фото, которые были сделаны на месте стрельбы, можно заметить кровавый отпечаток руки.

A bloody handprint can be seen as fire fighters use a hose to wash down the scene of a shooting Saturday night at the Mahogany Masterpiece dance studio in Dadeville, Alabama. (Photo by Megan Varner/Getty Images) pic.twitter.com/7aTglab3Cy — Jeremy Gray (@jgray78) April 16, 2023

Напомним, что в россии после новых взрывов вспыхнул сильный пожар.

Также сообщалось о смертельном пожаре в Киеве.

Кроме того, сообщалось, что россияне сбросили авиабомбу на школу.