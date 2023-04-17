Пламя вспыхнуло на ул. Каховской, 64 в Днепровском районе столицы, пишет Politeka.net со ссылкой на ГСЧС в Киеве.

Сообщается, что сообщение о пожаре поступило 17 апреля в 4:44.

«По прибытию, бойцы установили, что возгорание произошло в отдельно стоящем здании размером 2х4 м», - рассказали спасатели.

В 5:24 возгорание было локализовано и в 5:36 - ликвидировано.

Но, к сожалению, во время тушения пожара были обнаружены тела двух человек.

Обстоятельства трагического случая и причина пожара устанавливаются.

Между тем в полиции Киевской области сообщают, что за минувшие сутки в Киевской области произошло 11 ДТП.

Одна авария с тремя потерпевшими.

По данным правоохранителей, 39 человек сели за руль подвыпившими.

Добавим, что на территории Киевской области продолжается мониторинг повышения уровня воды.

Так, по состоянию на 15.00 16 марта, специалисты ГСЧС совершили облет территории Броварского района, где вблизи села Погребы вода заблокировала некоторые дороги и подъезды к жилым домам.

Здесь дежурят спасатели, которые доставляют в сушу местных жителей и откачивают воду в жилых домах.

Напомним также, что минувшей ночью в России после взрывов вспыхнул мощный пожар.

Также напомним, что в канун Пасхи сгорела церковь.

Кроме того, сообщалось, что россияне сбросили авиабомбу на школу.