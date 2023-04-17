Местные паблики сообщают, что в результате взрыва начался пожар, в городе частично исчез свет, пишет Politeka.net.
По неофициальным данным, была атакована подстанция, расположенная на территории ТЭС.
Власти сообщили, что пострадавших нет, а РосСМИ обвинили Украину в атаке БПЛА.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Женщина приняла военного ВСУ за российского "освободителя" и расстроилась, видео: "Не дождалась"
Несчастье произошло с героем-братом Егора Крутоголова из "Дизель шоу": "Обломок от снаряда прошел насквозь"
"Мы хотим нормальной жизни": украинские беженцы устроили протест в Европе, фото
Мобилизация в Украине: украинка защитила мужчину от военкомов, видео
«Какая красота!», «Запасайтесь свечами», «Свеча в помощь», «Кому аккумуляторные светильники, керосиновые лампы? Могу помочь со сдачей генератора в аренду», «Эффект бумеранга в действии», «Благодатный огонь на ТЭС», – комментируют кадры пользователи соцсетей.
Отметим, что на прошлой неделе взрывы также раздавались в районе аэропорта Белгорода. Пропагандистские СМИ сообщали, что аэропорт был атакован беспилотником со взрывчаткой.
В результате взрыва дрона был поврежден забор и кабель сигнализации аэропорта.
Напомним, Украина может уничтожить Черноморский флот.
Также сообщалось, что в США назвали сроки, когда должна завершиться война в Украине.
Кроме того, Politeka.net писала, что россияне стали посмешищем в Тихом океане.