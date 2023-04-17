Местные паблики сообщают, что в результате взрыва начался пожар, в городе частично исчез свет, пишет Politeka.net.

По неофициальным данным, была атакована подстанция, расположенная на территории ТЭС.

Власти сообщили, что пострадавших нет, а РосСМИ обвинили Украину в атаке БПЛА.

«Какая красота!», «Запасайтесь свечами», «Свеча в помощь», «Кому аккумуляторные светильники, керосиновые лампы? Могу помочь со сдачей генератора в аренду», «Эффект бумеранга в действии», «Благодатный огонь на ТЭС», – комментируют кадры пользователи соцсетей.

Отметим, что на прошлой неделе взрывы также раздавались в районе аэропорта Белгорода. Пропагандистские СМИ сообщали, что аэропорт был атакован беспилотником со взрывчаткой.

В результате взрыва дрона был поврежден забор и кабель сигнализации аэропорта.

Напомним, Украина может уничтожить Черноморский флот.

Также сообщалось, что в США назвали сроки, когда должна завершиться война в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне стали посмешищем в Тихом океане.