Для Джо Байдена очень важно закончить войну в Украине как максимум перед следующими выборами президента США. Об этом в интерв'ю Politeka Online рассказал депутат окружного собрания округа Рок, штат Висконсин, Юрий Рашкин.

"Главное, чтобы это закончилось лучше бы до следующих выборов, а ещё лучше бы, если бы это закончилось этим летом или осенью, это было бы просто супер. Но хотя бы это должно закончиться перед следующими президентскими выборами в Соединённых Штатах, потому что, несмотря на то, что это вещь политизированная, как всё в нашей американской жизни, всё это просматривается через призму политики, когда дело доходит до выборов", — заявил эксперт.

По его словам, Дональд Трамп навредил американцам, когда он воевал с Китаем тарифами на сталь, потому что это американские покупатели на самом деле платили повышенные тарифы.

"Но в принципе у американцев Афганистан будет почти что забыт, хотя, возможно, о нём будут пытаться напоминать. Но республиканцы будут говорить: "Это ужасно". Демократы будут говорить: "Это было нужно сделать. И вообще Трамп нас предал ещё раньше". Так что у всех будет своя точка зрения, которая уже сформирована на тот момент, и будет просто вопрос, что же произойдёт прямо вот в последний месяц перед выборами. Не то чтобы сюрприз, а о чём будут думать избиратели а в этот момент", — добавил Юрий Рашкин.

Напомним также, что украинский командир рассказал, что помогает ВСУ выживать в аду Бахмута.

Также сообщалось, что назван город, за который оккупанты возьмутся после Авдеевки.

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