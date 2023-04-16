Майор запаса Алексей Гетьман решил прокомментировать остановку морского транспорта в Севастополе, а также анонс атаки Украиной Черноморского флота. Своим мнением военный эксперт поделился на ютуб-канале "Радио NV".

"Алексей Резников не рассказывал какой-то государственной тайны. Он просто намекнул врагу, что берегитесь, вы еще все увидите. Он сказал интересную фразу о том, что они до конца не знают, как потопили крейсер "москва", поэтому у нас есть силы и средства морские для того, чтобы уничтожать российский флот", - рассказал специалист.

Также эксперт отметил, что возможно благодаря измененной дальности украинских "Нептунов", если такие были модернизированы, так как оккупанты отогнали свои корабли, врагам снова грозит опасность. А возможно у Украины появилось большее количество ракет или есть другие средства для уничтожения вражеского флота. Не стоит также забывать, что у ВСУ появились беспилотники, но только морского базирования, от которых у российских оккупационных войск нет защиты. Поэтому в скорем времени и украинцы, и оккупанты, увидят, как и чем будет поражаться Черноморский флот.

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