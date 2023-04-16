В Украине подтопленными 916 домохозяйств (города, подворья) и 225 домов, из них 187 дачных.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
«В Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено 10 747 га сельхозугодий. Нарушено транспортное сообщение до 30 населенных пунктов: в Черниговской области до 29, в Киевской одного», – говорится в сообщении.
Спасатели с начала работ подвезли для нужд пострадавшего населения 24,1 тонн питьевой воды и 260 кг продуктов питания; перевезли через водные препятствия 1 тыс. 344 человека, эвакуировали 22 гражданина; откачали 10 тыс. 570 кубометров воды из 79 домохозяйств.
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Для мониторинга и координации действий в Киевской и Черниговской областях задействованы мобильные оперативные группы ГСЧС, осуществляющие воздушную разведку подтопленных территорий с применением БПЛА.
В Черниговскую область дополнительно направили 5 болотоходов «Богун» и привлекли 10 плавсредств.
Добавим, ранее стало известно, что вышедшая из берегов Десна превращает дороги в реки.
Напомним также о прорыве дамбы в Краматорске - жилые дома оказались в воде, людей и животных спасали на лодках.
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