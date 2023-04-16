Так называемые учения тихоокеанского флота россиян – подтанцовка у китайцев.

Об этом заявил чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

"Я думаю, что мы видим подтанцовку на младших ролях Китая, которой только что провел очень мощные, действительно опасные учения вокруг Тайваня. После того в Москве решили, что они тоже хотят продемонстрировать свое присутствие и объявили непонятные ни для кого учения своего тихоокеанского флота.

Корабли этого флота вместе с китайцами постоянно плавают вокруг японских островов. Я имел разговор с руководством ВМС Японии – им смешно смотреть на эти устаревшие кастрюли, которые россияне называют флотом.

Во-первых, в Японии у самых мощных флот, во-вторых, здесь стоит седьмой флот США. Даже не будем перечислять количество оружия, стоящего у них на вооружении.

Поэтому все это просто для того, чтобы раздражать и особенно характерно, что эти учения касаются двух из четырех островов северных территорий, принадлежащих территории (и оккупированные россией).

Они учились отражать высадку десанта – это такая космическая ерунда, что я даже не знаю, как это характеризовать. Япония никогда за 50 с лишним лет после того, как статус островов был сформулирован четко, что они оккупированы, не говорила о намерениях каким-либо вооруженным образом их возвращать. Столько усилий было потрачено на мирные переговоры, и сейчас они учатся отбивать высадку десанта. Это подтанцовка у китайцев", – говорит Сергей Корсунский.

Напомним также, что украинский командир рассказал, что помогает ВСУ выживать в аду Бахмута.

Также сообщалось, что назван город, за который оккупанты возьмутся после Авдеевки.

Кроме того, Politeka.net писала о новом наступлении россиян – где оно будет.