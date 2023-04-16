В пасхальную ночь в результате массированного ракетного обстрела на Николаевщине погибли 17-летний парень и 18-летняя девушка.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ночью 16 апреля вражескому ракетному обстрела подверглась Снигиревская община.

"Предварительно зенитно-ракетными системами С-300. В одном из населенных пунктов общины в результате обстрела погибли два подростка 2005 года рождения. Повреждены жилые дома, учебное заведение и частное предприятие", — пишет Виталий Ким.

В Николаевской областной прокуратуре сообщили подробности о трагедии. По данным следствия, 16 апреля 2023 года в 02:10 армия рф атаковала ракетами Снигиревку Николаевской области. Вражеские снаряды попали в жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

По предварительным данным, оккупанты выпустили около 10 ракет С-300 по мирному населению Снигиревки. В результате обстрела погибли 17-летний парень и 18-летняя девушка.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч.2 ст. 438 УК Украины).

Виталий Ким добавил, что накануне, 15 апреля, враг совершил обстрел населенного пункта Гороховской общины. Повреждено здание детского сада и клуба. Без пострадавших.

В городе Николаев, Николаевском, Первомайском и Вознесенском районах сутки прошли относительно спокойно.

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