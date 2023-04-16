Из российского плена удалось спасти еще 130 украинских защитников. Радостное известие сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Все освобожденные защитники – рядовые и сержанты. Большинство из них защищали Украину в Бахмутском и Соледарском направлениях, а также на Запорожье, Херсонщине и Луганщине.

"48 из 130 освобожденных сегодня Защитников считались пропавшими без вести. Часть из спасенных имеют ранения, многочисленные контузии и потерянные конечности. Также освобождены из плена двое родных братьев, которые воевали в районе г. Бахмут. Старшему из освобожденных Защитников уже исполнилось 58 лет. младшему — 21 год", - рассказали в Штабе.

Среди спасенных защитников: 92 военнослужащих ВСУ, 20 терроборонцев, 11 нацгвардейцев, трое пограничников, двое представителей Военно-морских сил и двое из Государственной специальной службы транспорта.

Предыдущий обмен пленными состоялся 10 апреля. Тогда домой удалось вернуть 100 украинских военнослужащих – 80 Защитников и 20 Защитниц. Почти половина из них имели тяжелые ранения, болезни или подвергались пыткам.

В тот же день Украина, согласно нормам Женевских конвенций, передала российской стороне еще пятерых тяжелораненых пленных оккупантов, в том числе единственную женщину, которая находилась в украинском плену.

Напомним также, что украинский командир рассказал, что помогает ВСУ выживать в аду Бахмута.

Также сообщалось, что назван город, за который оккупанты возьмутся после Авдеевки.

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