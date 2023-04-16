В Нидерландах десятки украинских беженцев вышли на акцию протеста из-за плохих условий проживания.

Об этом сообщает издание NOS .

"Несколько десятков украинских беженцев в центре приема в поселке Харскамп в муниципалитете Эде в провинции Гелдерланд протестовали против условий проживания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские беженцы выразили недовольство отсутствием конфиденциальности, качества пищи, образования, а также пожаловались, что медицинское обслуживание - вообще нулевое.

Сегодня на улицы вышли несколько десятков человек. Они несли украинские флаги и плакаты с лозунгами "Помогите, пожалуйста" и "Где права человека?"

"Мы хотим нормальной жизни. Это может быть хорошим местом приема на короткое время. Но мы здесь уже больше года, и это очень тяжело", - объясняет беженка Татьяна.

Ранее стало известно, что украинских беженцев выселяют из хостелов в Берлине, местные власти столкнулись с проблемой.

Напомним, ранее украинцев предупредили об опасных гидрологических явлениях.

Также сообщалось, что стихийная беда набирает обороты, под угрозой целые районы: "Подготовьте ценные вещи и документы".

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