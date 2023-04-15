В украинском порту Рени румынская баржа, перевозившая удобрения, столкнулась с другим судном.

Об этом сообщает Digi24.

Как отмечает издание, на баржу было загружено более тысячи тонн удобрений, в частности сульфатом аммония. Когда она стояла на якоре, в нее врезалось другое судно, перевозившее скот.

"После столкновения румынская баржа начала набирать воду и тонуть, после чего раздался призыв о помощи. Румынский буксир переправил поврежденную баржу на румынскую сторону Дуная", - пишет издание.

По информации журналистов, сейчас баржа наполовину затонула, носовая часть ее находится на берегу.

Ранее сообщалось, что в Украине масштабные наводнения охватили пять областей. Наблюдается повышение уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей. Нарушено транспортное сообщение до 30 населенных пунктов.

Напомним, ранее украинцев предупредили об опасных гидрологических явлениях.

Также сообщалось, что в Киевской области размыло дамбу.

Кроме того, Politeka.net писала о прорыве дамбы в Краматорске – жилые дома оказались в воде, людей и животных спасали на лодках.