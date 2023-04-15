После продолжительной болезни ушла из жизни известная советская и украинская актриса Наталья Головина.

О трагедии сообщили на официальной странице Харьковского академического драматического театра.

"Выражаем соболезнование Головину Юрию Аркадьевичу в связи со смертью его жены Головиной Натальи, умершей на 65 году жизни после продолжительной болезни", — написал коллектив театра.

Наталья Головина родилась 17 августа 1957 года. Артистка окончила драматическую студию при Киевском академическом театре им. Франко. 33 года своей жизни она посвятила сцене Харьковского драмтеатра.

Актриса немного снималась в кино. В ее фильмографии 4 проекта — «Замороженный», «Соколово», «Березовая ветка», «Может быть, когда-нибудь».

Украинцы в комментариях выражают соболезнования:

"Какой кошмар! Не верится.... Мои соболезнования семье! Царство Небесное Наталочке! Светлая память! 🙏";

"Ушла от нас туда: "...где друзья и любовь навсегда..." Но каждую минуту может что-нибудь случиться и с нами... Поэтому помним о БОГЕ, и радуемся каждый день и вспомним Наталью и всех тех, кто "где-то там ДАЛЕКО".

Ранее сообщалось, что погиб известный музыкант, дирижер Киевской оперы Константин Старовицкий, который с первых дней полномасштабной войны пошел защищать Украину от оккупантов. Музыканту было всего 40 лет. Он погиб 5 апреля во время вражеских обстрелов на Краматорском направлении.

Напомним, ранее стало известно, что в госпитале от тяжелых травм, полученных в бою на Востоке Украины, скончался молодой актер.

Также сообщалось о гибели известного танцора и чемпиона Украины.

В боях за Украину погиб солист Национальной оперы Украины Александр Шаповал.