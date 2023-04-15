Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил, что ситуация в Бахмуте неизменно критически-контролируемая.

"В первую очередь за счёт грамотно проводимых оборонным действий ВСУ, действующих по ситуации. Где нужно, отойдут, затем вернутся. Ряд позиций переходят из рук в руки по несколько раз на день. Образно, ситуацию можно назвать адскими качелями", — пишет эксперт.

По его словам, для российских оккупантов ул.Чайковского стабильно остаётся недостижимой.

"В свою очередь, Корсунского на данный момент сложно назвать сейчас их тылом. Отправной точкой для ритуальных захоронений РОВ является пересечение Корсунского и Космонавтов. С железкой всё очень нестабильно и сложно. Оккупанты давят с её направления и по ряду участков перебрались на правую сторону. Контроль над железкой им даёт определённое преимущество, в свою очередь отмечается и системность контратак ВСУ. На ряде локаций весьма успешных", — добавил Александр Коваленко.

Не имея успехов в направлении Чайковского, оккупанты предприняли попытку надавить на Ивановское, скорее всего, для отвлечения внимания ресурса ВСУ из города на эту локацию.

"Но в районе Ивановского они получили... успеха не имели. Аналогично у Хромово. Вчера я отмечал, что враг накапливает силы средства в районах по направлению к Ивановскому и Хромово, что ставило вопрос об их применении либо в поле, либо для подкрепления городских сил РОВ. Как видим - первое, полевые работы, призванные оттянуть силы из города", — объяснил военный обозреватель.

Физического контроля над трассами 0504 и 0506 российским оккупантам достигнуть не удалось. Очевидным становится и то, что план по захвату Бахмута на Пасху им выполнить также не удастся.

"С другой стороны продолжает вселять беспокойство интенсивность задействования авиации РОВ и перспектива системного применения ТОС-1А "Солнцепёк". Если не будет выработана система противодействия, "Солнцепёк" может создать серьёзный дисбаланс в городских условиях.

В последние дни артиллерия ВСУ изрядно кошмарит оккупантов, что значительно влияет на темпы их продвижения, в том числе и отрицательного. Поэтому, есть надежда, что контрбатарейная борьба с ТОС-1А будет работать на опережение, а не наоборот", — подчеркнул эксперт.

Напомним, что выжить в Авдеевке стало еще труднее.

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