Наблюдается повышение уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей.

Как сообщает ГСЧС, сейчас гидрологическая ситуация контролируется, однако остаются подтоплены около 500 домохозяйств.

"В Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено более 10 тыс. 500 га сельхозугодий. Нарушено транспортное сообщение до 30 населенных пунктов: Черниговская - 29 и Киевская - 1. Организован объезд в эти населенные пункты" - говорится в сообщении.

Спасатели проинформировали, что с начала работ подвезено для нужд населения, пострадавшего 24,1 тонны питьевой воды и 230 кг продуктов питания

Также перевезено через водные препятствия более 1 тысячи человек и откачано около 10 тысяч метров куб. воды из 74 домохозяйств.

Для мониторинга и координации действий в Киевской и Черниговской областях задействованы оперативные группы ГСЧС, по которым осуществляется воздушная разведка подтопленных территорий с применением беспилотников.

"Из других областей в Черниговскую область дополнительно направлено 5 болотоходов «Богун» и два плавсредства. Всего для оказания помощи населению от ГСЧС привлекалось более 280 человек и 157 ед. техники", - говорят в ГСЧС .

Напомним, ранее украинцев предупредили об опасных гидрологических явлениях.

Также сообщалось, что стихийная беда набирает обороты, под угрозой целые районы: "Подготовьте ценные вещи и документы".

Кроме того, Politeka.net писала о прорыве дамбы в Краматорске – жилые дома оказались в воде, людей и животных спасали на лодках.