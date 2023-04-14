ГСЧС предупреждает о затоплении, более того, опасность возникла не только для Киевщины.

Ситуация со стихийным бедствием в Украине остается напряженной, угроза есть не только для жителей Киева и области. В часности, все населенные пункты вблизи Днепра сейчас остаются под угрозой подтоплений и нарушений транспортного сообщения. Об этом предупреждает прессслужба ГСЧС.

Так, 14-17 апреля на Верхнем Днепре продлится рост уровней воды на 0,1-0,3 м в сутки. Это грозит затоплением поймы, нарушением транспортного сообщения, подтопление и отрезанием от основных путей сообщения. Кроме того, может быть частичное затопление отдельных населенных пунктов и жилых домов.

Под угрозой затопления водами Днепра и Сожа остаются приречные села в Черниговском районе Черниговской области. Там объявлен III уровень опасности — красный.

Возможно также затопление сельхозугодий и хозяйственных построек в Луцком районе Волынской области и Сарненском районе Ровенской области Там объявлен I уровней опасности — желтый.

Возможно начальное затопление пойменных участков вдоль Каховского водохранилища в ряде приречных населенных пунктов в Запорожской области. Там объявлен II уровень опасности – оранжевый.

14-17 апреля, из-за пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС, на р. Днепр в г. Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области также будет продолжаться затопление пойменных территорий и будет отмечаться частичное затопление низких участков садово-дачной застройки, приусадебных. приречных населенных пунктов. Там объявлен II уровень опасности – оранжевый.

Напомним, ранее украинцев предупредили об опасных гидрологических явлениях.

Также сообщалось, что в Киевской области размыло дамбу.

Кроме того, Politeka.net писала о прорыве дамбы в Краматорске – жилые дома оказались в воде, людей и животных спасали на лодках.