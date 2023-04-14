В охваченной боевыми действиями Авдеевке все еще остаются местные жители, но это не мешает россиянам вести постоянные обстрелы.

Трудные бои сейчас ведутся не только на Бахмутском направлении. Ведь россияне не оставляют попытки оккупировать Авдеевку. Интенсивность боев там уменьшилась из-за погодных условий. Но военные заметили, что россияне начали разрушать жилые многоэтажки, совершая авианалеты.

Об этом в эфире "24 Канала" заявил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.

Он рассказал, что в Авдеевке обстрелов стало немного меньше из-за погодных условий - там идет дождь и трудно передвигаться на тяжелой технике. Авианалеты сейчас также не так активны, ведь ВСУ на днях сбили несколько российских истребителей, потому те бояться снова лететь в сторону города.

По его словам, украинские защитники почти каждый день фиксируют разрушения жилых домов в Авдеевке. Россияне уничтожают их с помощью артиллерии и авианалетов.

"Так сложилось в Авдеевке, что мы фиксируем разрушения или повреждения многоэтажек почти каждый день. Раньше в городе было приблизительно 225 многоэтажных жилых домов. еще много осталось, но за каждым таким домом стоит целая история жизни отдельной семьи. Очень сложно смотреть на все это", - отметил Виталий Барабаш.

Глава Авдеевской военно-гражданской администрации назвал несколько целей, которые переследуют россияне, разрушая здания.



"Стоит также подчеркнуть, что они разрушают высотки, чтобы парням не было за что держаться. Кроме того, это также террор мирного населения, которое там остается. Мы фиксируем, что те здания, которые солдаты рф разбивают, они приближены к линии соприкаснавения", - подытожил Виталий Барабаш.

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