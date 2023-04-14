У россиян серьезные проблемы с продвижением в Бахмуте и закрепиться на стратегически важных для них объектах захватчики не смогли.

Такой вывод, анализируя кадры из Бахмута, опубликованные оккупантами, делает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

По его его словам, российские пропагандисты опубликовали видео из Бахмута, на котором был запечатлён российский Т-90М "Прорыв", ведший в городе огонь по позициям ВСУ. Эти кадры, отмечает Коваленко, примечательны сразу несколькими моментами.

Первый, по словам эксперта – это "Бахмутська кав'ярня".

«Именно в районе этого заведения размещался данный танк, в районе ул.Садовой. То есть, это подтверждает тот факт, что у россиян серьёзные проблемы с продвижением в районе парка», - отмечает эксперт.

Второй момент – данный Т-90М из состава недавней поставки, которую российское командование планировало применять в районе Сватово.

То есть, нехватка огневого потенциала вынудила перебрасывать данные танки в среду, для них предельно не свойственную – город, отмечает Коваленко.

Кроме того, ЧВК "Вагнер" продемонстрировали фото своих террористов напротив районной администрации, по ул.Сибирцева. Это свидетельсвует о том, что россияне отталкиваются от береговой линии Бахмутовки, или, сейчас, от ул.Независимости.

«Это их линия наступления. Но есть нюанс. По этой линии вглубь города на 500-600м у них нет полного контроля зон. Исключительно качели. Они в течение прошедшей недели не смогли закрепится на стратегически для них важных объектах, среди которых ул.Чайковского и железка, которую они пытаются перейти, но тут же дохнут», - констатирует Коваленко.

Главным местом захоронения оккупантов, по словам Коваленко, сейчас можно считать перекрёсток Корсунского и Космонавтов.

«По Чайковского. Всё даже лучше чем вчера. Ведь ВСУ смогли расширить буфер безопасности между этой городской артерией 0504 и Корсунского», - утверждает эксперт.

По его словам, успешность таких контратак так же намекает на то, что у россиян есть серьёзная либо несогласованность действий на этом участке, либо дефицит ресурса.

«Железку оккупанты "берут" по несколько раз на день, но пока только берут. Их тактика проста. Они стараются перейти на правую сторону, закрепится, заснять бравурное видео или сделать фото с тряпкой "вагнера" и отрапортовать о взятии вокзала. Но пока и это у них получается не особо», - отметил аналитик.

Также наиболее горячими участками в Бахмуте остаются верхний парк и Авангард. Проблемную для россиян многоэтажную застройку оккупанты уничтожают планирующими бомбами.

«Фактически, у россиян сейчас в Бахмуте момент стагнации. Они не способны достичь основных задач и топчутся на месте. Для прорыва сбалансированной обороны ВСУ им необходим дополнительный, свежий ресурс. А его у командования - нет. Если только не тянуть с других направлений», - уверен Александр Коваленко.

За пределами города, попытки перерезать 0504 и 0506 у оккупантов тоже закончились неудачами. Интенсивность штурмов в этом направлении уменьшилась в разы, по сравнению с январём- февралём 2023.

В то же время эксперт обращает внимание, что оккупанты стягивают силы и средства неподалёку от Ивановского и Хромово.

«Тут может быть два варианта. Или эти суицидники развернут одновременный рывок и попытку штурма Хромово и Ивановского, или готовят подкрепление южному и северному сектору в Бахмуте, за счет своих полевок, но тогда они ещё больше ослабят фланги, причём в разы», - убежден эксперт.

Напомним, что выжить в Авдеевке стало еще труднее.

Также сообщалось, что многоэтажки в Бахмуте исчезают в огне - новые ужасные кадры.

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