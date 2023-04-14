Как сообщает Politeka.net, весенний паводок продолжает нести беду в дома украинцев. Большая вода добралась и до Черкасчины.

Спасатели сообщают, что в ряде приречных населенных пунктах Черкасского и Золотоношского районов наблюдается затопление улиц, сельскохозяйственных угодий, домохозяйств.

«В течение прошлых суток спасатели даже провели эвакуацию трех взрослых, одного ребенка и пятерых домашних любимцев в селе Крещатик. По решению органов местной власти, людям, принявшим решение оставаться дома, спасатели привезли питьевую воду, еду и медикаменты», - говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Напомним, что стихийная беда также пришла в Киевскую область.

Так, в поселке Иванков в результате продолжительных дождевых осадков размыло дамбу местного пруда, вода пошла в реку, которая проходит мимо жилых улиц.

Водой размыло и подтопило две улицы.

Тем временем в ГСЧС предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины. Прогнозируется, что 14-17 апреля на Верхнем Днепре в пределах страны будет продолжаться рост уровней воды на 0,1-0,3 м в сутки с последующим затоплением поймы, нарушением транспортного сообщения, затоплением и отрезанием от основных путей сообщения, частичным затоплением отдельных населенных пунктов и возможным начальным затоплением жилых домов водами Днепра и Сожа в ряде речных сел в Черниговском районе Черниговской области (III уровень опасности - красный).

Беда не отступит и в последующие дни.

Как предупреждают спасатели, 15-18 апреля на реках бассейна Припяти ожидается продолжение повышения уровней воды на 0,1-0,5 м над текущими уровнями, последующее затопление пойм.

"Сохранится уровень затопления сельхозугодий и хозяйственных сооружений в приречных населенных пунктах Ковельского и Камень-Каширского районов Волынской области, возможно достижение отметки затопления сельхозугодий и хозяйственных построек в Луцком районе Волынской области и Сарненском районе Ровенской области (I уровень опасности - желтый)", - говорится в предупреждении.

Также напомним, что украинцев призвали собрать вещи и документы – кому и к чему готовиться.

Также сообщалось, что парень в Киевской области потерял жизнь, просто включив свет.