Украинским воинам необходимы средства перехвата, пока не стало слишко поздно для этого.

Управляемые авиационные бомбы все чаще использует российская армия против мирного украинского населения. Также они применяются солдатами рф на фронте. Хуже всего то, что они еще более опасные, чем российские ракеты. Об этом рассказал военный обозреватель Александр Шульман в эфире телеканала "Ми-Україна".

Военный обозреватель также отметил, что россия начала наращивать изготовление управляемых авиационных бомб.

"Эти бомбы с большим количеством взрывчатого вещества, будучи сброшены с самолетов с большого расстояния, 100-150 км, которые находятся за пределами поражения наших зенитных ракетных комплексов, более опасны, чем крылатые ракеты. Это, по моему мнению, так", – заявил Александр Шульман.

По словам Александра Шульмана, если его не сбивать на расстоянии 100-130 км, которым способны ракеты западного производства, нас ждут тяжелые времена. Потому украинским воинам необходимы средства перехвата вражеских самолетов на больших расстояниях.

Стоит отметить, что с такой задачей могли бы справиться западные истребители F-16, которые уже давно призывают передать украинским летчикам. Но, к сожалению, союзники пока не готовы к такому шагу. Как отмечали в разведке, США боятся новой эскалации со стороны россии.

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