Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) существует только формально, и Армения и Казахстан планируют из нее выйти.

Об этом заявил Исполнительный директор Центра прикладных исследований Алексей Леонов.

"Фактически как организация ОДКБ уже не дышит. Потому что, собственно говоря, понятно, что для России это был вопрос престижа, как, знаете, своеобразное анти-НАТО».

После ситуации в Армении, которой Россия не стала помогать в противостоянии с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха, ОДКБ перестала быть гарантией устойчивого существования режимов ее участников.

Сейчас есть достаточно широко циркулирующая информация, что и Армения, и Казахстан планируют выйти из ОДКБ. И таким образом, эта организация сейчас существует только формально и может прекратить существование даже юридически.

Поскольку очевидно, что интерес быть рядом с таким токсическим лидером, так сказать, как Россия мало кто желает, который не может даже выполнить обязательства, которые раньше они брали на себя», — отметил Алексей Леонов.

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