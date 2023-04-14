Помещения, в которых расселили переселенцев, находятся в плохом состоянии и нуждаются в ремонте.

Так, проверки прошли в общежитии Почаевского высшего профессионального училища в Почаеве, комплексе зданий участковой коммунальной больницы в селе Ридомиль, детском саду в селе Выстроев, общежитии Тернопольского высшего профессионального училища ресторанного сервиса и торговли в Тернополе.

Все это – места компактного поселения ВПЛ, пишет Politeka.net со ссылкой на омбудсмана Дмитрия Лубинца.

И, как оказалось, помещения нуждаются в ремонте, поскольку поражены грибком и плесенью. Мебели не хватает.

Так, в детсаду - серьезные проблемы с канализацией, что делает невозможным пользование душевыми комнатами.

Тем временем жители общежития Почаевского высшего профучилища в течение недели остаются без электроэнергии. Все из-за воды, стекающей с потолка и попадающей в электрощитовую.

А вот в комплексе зданий участковой коммунальной больницы переселенцы оплачивают услуги водоснабжения не по определенному законодательством порядку. Так, каждый житель платит 40 грн наличными, никаких подтверждающих документов человек при этом не получает.

На опубликованных фото можно увидеть, что стены помещений, где теперь обитают переселенцы, с плесенью и грибком.

Краска облезла, видны электрические провода.

Добавим, что офис уполномоченного по правам человека в Украине также провел ревизию общежитий для переселенцев в Днепре, в пяти — выявил нарушения.

Речь идет об антисанитарных условиях хранения пищи и комнатах, требующих ремонта.

Лубинец показал условия проживания переселенцев в Днепропетровской области.

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