О новой трагедии в Киевской области рассказал руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов. По его словам, все произошло в селе Песковцы.
«Спускаясь в затопленный подвал, 29-летний парень по собственной неосторожности включил свет. От поражения током он погиб на месте», – рассказал Небытов об обстоятельствах несчастного случая.
Напомним, что стихийная беда на Киевщине набирает обороты.
«Временная переправа в поселок Иванков подтоплена. Ситуация со стихийным бедствием остается напряженной. Напомню, что из-за продолжительных осадков размыло дамбу местного пруда, водой затопило улицы населенного пункта», - сообщал Небитов.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Популярный овощ рекордно упал в цене: стоимость снизилась до 4 гривен за килограмм
Украинец в Польше поджег себя у здания генконсульства: первые подробности
Денежную помощь ВПЛ начали отбирать: принято новое решение
"Несколько часов назад": трагически оборвалась жизнь известного украинского политика
Большая вода угрожает и жителям Киева.
Жителей некоторых районов призвали подготовить документы и вещи на случай, если срочно придется на время покинуть дом.
Также сообщалось, что украинцев предупредили об опасных гидрологических явлениях.
Кроме того, напомним, что в Киевской области размыло дамбу.
Также Politeka.net писала о прорыве дамбы в Краматорске – жилые дома оказались в воде, людей и животных спасали на лодках.