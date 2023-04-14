Погибшему мужчине было всего 29 лет.

О новой трагедии в Киевской области рассказал руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов. По его словам, все произошло в селе Песковцы.

«Спускаясь в затопленный подвал, 29-летний парень по собственной неосторожности включил свет. От поражения током он погиб на месте», – рассказал Небытов об обстоятельствах несчастного случая.

Напомним, что стихийная беда на Киевщине набирает обороты.

«Временная переправа в поселок Иванков подтоплена. Ситуация со стихийным бедствием остается напряженной. Напомню, что из-за продолжительных осадков размыло дамбу местного пруда, водой затопило улицы населенного пункта», - сообщал Небитов.

Большая вода угрожает и жителям Киева.

Жителей некоторых районов призвали подготовить документы и вещи на случай, если срочно придется на время покинуть дом.

Также сообщалось, что украинцев предупредили об опасных гидрологических явлениях.

Кроме того, напомним, что в Киевской области размыло дамбу.

Также Politeka.net писала о прорыве дамбы в Краматорске – жилые дома оказались в воде, людей и животных спасали на лодках.