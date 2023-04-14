Ситуация со стихийным бедствием остается напряженной, угроза есть и для жителей украинской столицы

Так, временная переправа в поселок Иванков подтоплена , предупреждают в полиции Киевской области.

«Сейчас объезд до Иванкова осуществляется через село Кухари. Призываем граждан быть осторожными», - сообщил руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов, напомнив, что из-за продолжительных осадков размыло дамбу местного пруда, водой затопило улицы.

На опубликованных кадрах видно, что жилые дома стоят в воде, улицы превратились в реки.

Тем временем в Киеве прогнозируют увеличенный уровень половодья в результате осадков, есть риск подтопления отдельных территорий.

Так, синоптики прогнозируют в конце апреля-начале мая обильные дожди. Возможно подтопление некоторых пляжей и зон отдыха, а также некоторых садово-дачных участков. Речь идет о селах Осещина, Погребы, Хотяновка, Троещина, Гнедин, Вишенки и поймы Днепра на юге столицы.

Возможны частичные затопления территорий на дачных массивах Воскресенские Сады, Русановские Сады, Осокорки, Позняки, Вишенки, а также подтопления в пределах частной и садово-дачной застройки на левом берегу Днепра – в районе Южного моста, залив Берковщина.

Кроме того, вероятны затопление прирусловых участков массива Конча-Заспа.

В КГГА призвали жителей этих территорий и проживающих рядом с водоемами подготовиться к вероятным подтоплениям.

Так, необходимо перенести самые ценные вещи на верхние этажи зданий или чердака, быть готовыми отключить электричество/газ, все бытовые приборы.

«На всякий случай, подготовьте ценные вещи и документы, если придется на время покинуть дом. Также позаботьтесь о домашних животных», - призвали в КГГА.

Напомним, ранее украинцев предупредили об опасных гидрологических явлениях.

Также сообщалось, что в Киевской области размыло дамбу.

Кроме того, Politeka.net писала о прорыве дамбы в Краматорске – жилые дома оказались в воде, людей и животных спасали на лодках.