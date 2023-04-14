Трагедия произошла посреди улицы, пишет Politeka.net со ссылкой на проект Мемориал, посвященный памяти погибших в войне россии против Украины.

В тот день у младшей дочери Анны Бочаровой был день рождения. Подруга женщины рассказывает, что во время боевых действий в Мариуполе Анна была в 17 микрорайоне.

«Анна искала подарок для дочери. Когда удалось купить игрушку, она была очень счастлива. Выйдя из магазина, Аня не дошла домой – прилетела ракета. Осколки ранили ее в живот. Врачи не смогли спасти жизнь Анне, в тот же день она умерла», - рассказывают о трагедии, которая произошла 4 марта 2022 года, на странице «Мемориала».

Женщине было всего 33 года. Она работала на металлургическом комбинате имени Ильича.

Подруга вспоминает о ней, как о доброй, отзывчивой, заботливой и нежной маме. У Анны Бочаровой остались две маленькие дочери Ариша и Кирочка, и мама.

«Светлая память. Вечный покой», «Светлая память», «Где теперь ее детки…» , - комментируют пользователи соцсетей трагедию.

Добавим, тем временем оккупанты продолжают сносить в Мариуполе дома. На месте, где жили тысячи людей, остаются пустота и котлованы.

"Латышева 35. Было. Квартал Азов дополняет пустыню Черемушки. Второе по размеру черное пятно Мариуполя. Когда-то здесь проживало около 15 тыс. человек», - прокомментировал кадры из города советник законного мэра Петр Андрющенко.

Напомним, россияне сменили тактику ударов по Украине.

Также сообщалось, что оккупанты равняют с землей еще три украинских города.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне в панике пытаются сорвать контрнаступление ВСУ.