Россияне продолжают сеять смерть и разруху на украинской земле, превращая в руины не только Бахмут.

Так, не менее горячей точкой фронта на Донбассе, чем Бахмут является Авдеевка.

Причем в боях за Авдеевку принимают участие, прежде всего, первый и второй армейские корпуса так называемых "лнр" и "днр", рассказал военный обозреватель Александр Коваленко в эфире телеканала FREEДOМ.

И у них, говорит эксперт, нет достаточного ресурса для компенсации потерь.

Ситуация в Бахмуте, объясняет Коваленко, меняется ежеминутно, но за последние три дня российские оккупанты не смогли как-то серьезно продвинуться.

В то же время, Марьинка – это город, который российские войска уже практически полностью разрушили.

"Почему именно Марьинка? Оккупантам видится постоянно, что для них открывается какое-то "окно возможностей" на наиболее острых участках и направлениях. Это был всегда горячий участок. Но после того, как в районе Авдеевки они увидели это "окно возможностей", начали давить больше на Авдеевку", - отметил Коваленко, добавив, что там для россиян все закончилось, мягко говоря, средним результатом.

Поэтому они концентрируют сейчас уже усилия на Марьинке.

"Бахмут всегда находится на пике интенсивности боевых действий, а по другим направлениям, Авдеевка, Марьинка, Угледар они пытаются попеременно увеличивать давление", – сообщил Коваленко.

В соцсетях выехавшие из города жители Марьинки ужасаются масштабам разрушений, попавших на фото и видео:

"Как Алеппо", "Боже, все неузнаваемо", "Какой кошмар".

Добавим, что минувшей ночью россияне нанесли ракетный удар по Славянску — попали в жилищный сектор, повредили школу, 4 многоэтажки и 3 частных дома.

На Волновахском направлении под обстрелами минувшие сутки были Угледар и Новоукраинка.

На Донецком направлении 1 человек ранен и 26 частных домов повреждены в Кураховке.

Еще 2 дома повреждены в Берестках — община обстрелам из Ураганов и артобстрелу.

Утром 13 апреля россияне обстреляли из Ураганов Соловьево.

На Горловском направлении зафиксированы обстрелы в окрестностях Торецкой, Часовоярской и Соледарской общин.

На Лисичанском направлении страдает Северск - в городе повреждены двухэтажка и несколько частных домов.

Напомним, война окончит нескоро, в Украине могут объявить "полную мобилизацию населения".

Также сообщалось, что названы три направления, которые оккупанты атакуют кроме Бахмутского.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты в панике пытаются сорвать контрнаступление ВСУ.