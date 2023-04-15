Россия своими действиями открыла "ящик пандоры" и такие страны как Япония этим вопользуются.

Об этом заявил общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин.

"В этом вопросе очень большую роль играет Китай, который пересмотрел свою политику. И эта нынешняя война укрепляет союзы авторитарных и демократических стран.

Также как Мао Цзедун в 1965-м году сказал, что эти территории, острова были несправедливо оккупированны россией. Сейчас мы видим, что Китай уже пересмотрел эту политику и относится более нейтрально к теме, кому принадлежат.

Япония недовольная тем, что рф запретила им рыбачить в этом районе. Недовольный тем,что противоракетные системы устанавливаются на этих островах. То есть россия ведет себя вполне вызывающе и на самом деле возможно это предверие того, что произойдет и к тому распаду, к которому движется российская империя. Глядя на то, как она может развалиться в любой момент, Япония напоминает, что Курильские острова - японские острова. И это предверия того, что россия может развалиться водночасье очень быстро. При этом свою позицию имеют Китай, Южная Корея.

Поэтому Япония, которая сейчас пересматривает свою военную стратегию через десятилетия и думает о том, чтобы вооружаться опять и напоминает, что Курилы - японская территория. Это предверие будущего", - говорит Юрий Рашкин.

Напомним также, что украинский командир рассказал, что помогает ВСУ выживать в аду Бахмута.

Также сообщалось, что назван город, за который оккупанты возьмутся после Авдеевки.

Кроме того, Politeka.net писала о новом наступлении россиян – где оно будет.