Ликвидировать военных преступников или отправлять их под суд будут разведчики по принципу израильского "Моссада".

За чуть больше года войны российские солдаты снова и снова доказывают какое они отребье. Россияне в Украине убивают мирных жителей, похищают детей, воруют, издеваются над пленными и многое другое.

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко рассказал "Телеграфу", возможно ли вообще наказать россиян за их преступления.

Игорь Романенко говорит, что военные и разведчики обязательно выяснят номера частей, которые действовали на территории Украины. К тому же узнают фамилии их командиров, командиров подразделений. Так или иначе, украинское общество не позволит это забыть и оставить российских солдат безнаказанными.

Генерал говорит, что пока не хватает сил и времени, чтобы действовать, как действовал тот же "Моссад" (национальная разведывательная служба Израиля). Но определенная работа уже идет.

"Российским преступникам нигде не скрыться от нашего праведного гнева. По возможности они будут доставляться в соответствующие судебные органы. По невозможности – ликвидироваться. Всем разжигателям этой войны, всем, кто принес ее в нашу страну, всё обязательно воздастся. Есть также законы вселенной, один из которых гласит, что жизнь построена по принципу бумеранга. Сделанное тобой хорошее и плохое – обязательно возвращается. Причем возвращается зачастую не только к данному конкретному человеку, но к его детям и внукам", - добавил Игорь Романенко.

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