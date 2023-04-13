Уже ІІ (оранжевый) уровень опасности объявили в Киеве и области.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает Украинский гидрометеорологический центр .

Так, отмечается, что 13-14 апреля вследствие пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС на реке Днепр в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет отмечаться затопление пойменных территорий.

Кроме того, прогнозируется начальное затопление низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков в ряде приречных населенных пунктов.

Тем временем в полиции Киевской области сообщили о стихийном бедствии на Вышгородщине.

«В поселке Иванков в результате продолжительных дождевых осадков размыло дамбу местного пруда, вода упала в реку, которая проходит мимо жилых улиц. Водой размыло и подтопило две улицы», – сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

Полицейские и ГСЧС помогают местным жителям преодолеть беду.

«Работают соответствующие службы по очистке водоотводных каналов. Уровень воды постепенно снижается», – сообщил Небитов.

Тем временем в Сети появились кадры затоплений в Киеве. Так, в украинской столице из-за подъема воды затопило набережную на Подоле.

Кроме того, подтопило Оболонскую набережную.

Подчеркнем, что накануне спасатели предупреждали о том, что из-за весеннего половодья уровень воды в Днепре в столице может достичь опасных отметок.

Был объявлен I уровень опасности.

Также сообщалось, что реки в Украине выходят из берегов, под угрозой затопления десятки населенных пунктов.

Кроме того, Politeka.net писала о прорыве дамбы в Краматорске – жилые дома оказались в воде, людей и животных спасали на лодках.