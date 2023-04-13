Уверенность в этом в эфире Politeka Online высказал военный историк, офицер армии Израиля в отставке Григорий Тамар.

«Я смотюр на вопрос потерь еще и с другой стороны. Как военный медик, который знает про санитарные потери в общем все и про госпитальное обеспечение я знаю все. Потому что моя военная специальность - это вопрос о полевых госпиталей самого разного характера», - пояснил Тамар.

По его словам, о том, что происходит в российских госпиталях он знает от своих коллег.

«Я от своих российских колег получил информацию о том, что происходит в российских госпиталях. И о том ужасе и кошмаре, с профессиональной точки зрения, который имеет место в плане помощи раненым. Так вот я из этого делаю вывод, что та информация, которая предоставлялась в этих «сливах», она действительно занижена», - уверен офицер.

Также Тамар посоветовал российским патриотам, которые поддерживают войну против Украины, задуматься над тем, куда делись четверть миллиона людей, которые были у россии для войны на момент вторжения, и зачем стране понадобилась мобилизация.

«Наверное, с этой четвертью миллиона человек что-то произошло? Вот всем патриотам рф я предлагаю задуматься, куда пропали четверть миллиона человек»:

Напомним, среди появившихся в сети документов оказался лист с оценкой потерь двух армий. Согласно данным, российская армия потеряла на войне к концу февраля до 43,5 тысяч человек, в то время как украинская армия – 17,5 тысяч.

Также сообщалось, что война в Украине может закончиться не скоро.

Также сообщалось, что россияне ударили по жилым домам – людей спасают из-под завалов.

Кроме того, Politeka.net писала, что Бахмута уже нет – боец ​​ВСУ раскрыл тяжелую реальность.