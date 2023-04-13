Каждый день украинские защитники отдают свои жизни в боях с российскими захватчиками. 6 апреля во время боев погиб художник и скульптор Антон Дербилов с позывным "Патрик". С ним попрощались в Харькове. Об этом сообщили в MediaPort.
На прощании собрались собратья и друзья, родные – жена и дочери. Художника и защитника похоронили на Аллее Героев.
"Папа всегда знал, что сказать. Всегда был уверен в себе, у нас. Он лев, гордый лев. Все мы знаем: не было ничего, что он бы любил больше нас и за свой дом, который он защищал и защитил ценой жизни", – поделилась дочь погибшего воина София Дербилова.
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Стоит отметить, что Антон Дербилов служил в 5 Слобожанской бригаде Национальной гвардии – вступил в ряды добровольцев еще 24 февраля прошлого года. Вместе с собратьями мужчина освобождал от оккупантов Балаклею, Изюм и Подлиман. Антон Дербилов известен во многих странах не как защитник, а как автор миниатюрных скульптур. Играл в группе Alcohol Ukulele.
Его близкие и родственники вспоминают его только теплыми словами. Так, Наталя Кравченко написала в Фейсбук: "Принять это известие сложно, никак не могу. Уже несколько дней прошло, а все надеюсь, что это ошибка... Погиб друг моего сына Антон Дербилов (Патрик) Столько энергии, подлинности, мужества, таланта... все оборвалось...".
Напомним, что героиню из "Азовстали" провели в последний путь, кадры.
Как сообщала Politeka, много людей пришли провести в последний путь Героев, спасавших жизнь других.
Также Politeka писала, что молодой герой из Днепропетровщины отдал жизнь за Украину.