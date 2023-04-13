На видео, снятое ночью, попал момент падения многоэтаки в результате удара со стороны рашистов, пишет Politeka.net.
Кадры опубликовал известный военный обозреватель Роман Бочкала.
Дома один за другим практически исчезают в огне.
«Ужас в Бахмуте», «Твари, валят дома с нашими бойцами, видимо авиабомбы», «Это ужас просто, бедные наши ребята, как страшно и ужасно...», «Они это делают еще с Сирии», - комментируют пугающие кадры пользователи соцсетей.
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Другие же, не веря своим глазам, предположили, что это не Бахмут. Остальные же идентифицировали место.
Ранее в Министерстве обороны Украины заявили, что российские войска превратили часть Бахмута в сирийский город Алеппо, используя тактику полного уничтожения.
"Враг не оставляет своей цели - взять Бахмут. На сегодняшний день там идут ожесточенные бои. Там серьезная используется артиллерия и авиация со стороны врага. Часть районов города враг превратил в Алеппо. Они используют тактику полного уничтожения, разрушения зданий, позиций", - рассказала заместительница. министра обороны.
В свою очередь боец ВСУ, который ведет телеграмм-канал «Бахмутский демон», в котором рассказывает о ситуации в городе, сообщает, что оккупанты продолжают атаковать железную дорогу.
"Авиация и арта разбирают город и здания вокруг вокзала", - сообщил "демон".
Также, напомним, он сообщал, что Бахмута уже нет:
«Здесь ничего уже нет, нет этого города, поэтому возвращайтесь там к реальности, потому что до черта достал вопрос «когда пойдете в штурм, когда освободите город, когда переломите?».
Также сообщалось, что война закончится нескоро – новый пугающий прогноз.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты в панике пытаются сорвать контрнаступление ВСУ.