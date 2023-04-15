Кремлевская власть введением закона о повестках попытается поднять ставки перед попыткой договориться с Западом.
Об этом заявил российский журналист Тимур Олевский в эфире Радио НВ.
"Чего Кремль и путин ожидает от западных партнеров Украины? "Давайте срочно о чем-то договариваться. Вы все равно не сможете меня одолеть в среднесрочной перспективе, потому что я буду отправлять на мясные штурмы любое количество людей. Поэтому давайте о чем-то договоримся". И я думаю, что "договориться" понятно о чем надо: "оставьте в покое Крым и дайте чего-то на Донбассе". Я предполагаю, что речь идет об этом.
Но есть один нюанс. Путина окружают одухотворенные люди, которые вполне возможно не остановить войну хотят, а выиграть. Поэтому голос разума мне говорит, что это попытка поднять ставки перед попыткой договориться.
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Но практика того, что мы видим и знаем про путина и силы, которые дивгают войну, могут говорить о том, что он как северокорейский лидер собирается всю страну превратить в военный лагерь для продолжения войны до бесконечности и победы.
Другой вопрос как и с Южной Кореей Украина в какой-то момент выстроит такой статус-кво, что военный лагерь путина будет существовать бесконечное количество времени, но не сможет продвинуться дальше 57-й параллели. И в этом состоянии его все устраивает и поэтому он принял закон о повестках", - отметил Тимур Олевский.
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