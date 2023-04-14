Младший сержант был ранен и с контузией, но не покинул майора под завалами. Такая история произошла в Бахмуте - самой гарячей точке фронта. Между ними - разница в возрасте и в воинских званиях, но после случившегося они называют друг друга крестными. Об этом рассказали в сюжете ТСН.
Пограничник Андрей Соломонюк с позывным "Соломон" перенес уже 11 операций на ноге, еще три на глазе и три - на легких:
"С такими ранениями меня бы уже не было, я бы стек кровью, если бы он не оказал первую помощь и организовал эвакуацию".
Бойца, спасшего его, зовут Виталий Демьянчук. Он отметил, что тогда ему помог позитив, который его не покинул. Солдат лежал засыпанный, по ни шел обстрел, а каска куда-то слетела. Военный прополз немного вперед и услышал, что кто-то недалеко от него начал кряхчать. Младший сержант имел приказ спасать себя, но начал разбирать завал и вытащил оттуда раненного, которым оказался его майор.
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Виталий приехал в гости к Андрею в госпиталь. Уже вместе они вспоминают тот бой, который сделал их почти родней.
"По всем правилам надо остаться самому живым - это главное правило. А тут он такой, про себя даже не подумал, а полез меня искать", — говорит "Соломон".
Он мечтает приехать к Демьянчуку домой и поблагодарить его родителей за то, что воспитали такого сына.
Напомним, россияне ударили ракетой по центру Краматорска – появились кадры последствий.
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