В Украине задержан еще один вражеский информатор, работавший на врага.

Предатель был задержан в ходе контрдиверсионных мер в Одесской области, пишет Politeka.net со ссылкой на СБУ.

Так, выяснилось, что злоумышленник распространял информацию о местонахождении подразделений Сил обороны и стратегически важных объектах оборонно-промышленного комплекса Одессы.

Негодяй распространял в созданной им в мессенджере «Telegram» группе, участники которой были преимущественно россияне, информацию о местоположениях на оборонном предприятии и рядом с ним подразделений Сил обороны и их вооружении.

Кроме того, информатор «сливал» данные по выполнению предприятием оборонных заказов.

Именно с помощью его координат россияне совершили один из ударов иранскими дронами «Shahed» по территории областного центра.

Также после атак с воздуха подозреваемый распространял последствия "прилетов", детально описывая последствия атаки.

"Эти данные враг мог использовать для осуществления повторных и подготовки новых ударов дронами-камикадзе по украинскому городу", - рассказали в СБУ.

Фанатом оккупантов и предателем Украины оказался радиомеханик одного из одесских заводов военно-промышленного комплекса.

«Я родился и вырос в СССР. И в СССР нес службу в армии. И присягу там давал. Да! Давал! И Украину я не признаю», - писал в одном из сообщений подлец.

Сейчас он находится под стражей, досудебное расследование продолжается.

Задержанному объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований).

Напомним, оккупанты ударили ракетами по школе и жилым многоэтажкам.

Также сообщалось, что в результате удара девочка в один миг потеряла почти всю семью.

Также сообщалось, что россияне ударили по жилым домам – людей спасают из-под завалов.