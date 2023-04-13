В 2023 году мирных переговоров между россией и Украиной не ожидается, а боевые действия продолжатся.

Об этом пишет издание The Washington Post на основе анализа слитых документов Пентагона.

Так, отмечается, что кровопролитная война между Украиной и россией, как ожидается, продолжится и в 2024-м году. В текущем году ни одна из сторон не одержит победы, но при этом обе стороны откажутся вести переговоры о прекращении конфликта.

В анализе, делается вывод, что, даже если Украина отвоюет «значительные» территории и нанесет «неприемлемые потери российским силам», что, по мнению американской разведки, маловероятно, єто все равно не приведет к мирным переговорам.

«Переговоры о прекращении конфликта маловероятны в течение 2023 года при всех рассмотренных сценариях», — цитирует The Washington Post документ, который ранее не разглашался.

Кроме того, предполагается, что ВСУ вряд ли удастся вернуть значительную часть временно оккупированных территорий, в то время как у россии недостаточно ресурсов, чтобы продолжать эффективное наступление.

Также в документе прогнозируется, что в 2024 году в Украине могут провести «полную мобилизацию населения».

Применение ядерного оружия Россией в Украине считается маловероятным.

Что касается российской стороны, то тупик заставит Москву задействовать "сокращенные резервы". Кремль также ускорит усилия по интеграции захваченных территорий в россию.

Напомним, Бахмута уже нет - боец ВСУ раскрыл тяжелую реальность.

Также сообщалось, что названы три направления, которые оккупанты атакуют кроме Бахмутского.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты в панике пытаются сорвать контрнаступление ВСУ.