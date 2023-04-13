Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр, 13 апреля, в результате пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС, уровень воды речки Днепр в Киеве и Бориспольском районе Киевской области может достичь опасных отметок начального затопления участков прилегающих к руслу реки.
"I уровень опасности - желтый", - говорится в предупреждении.
Ранее в Укргидрометцентре также предупреждали, что 12 и 13 апреля на Десне уровень воды будет подниматься на 1-20 см в сутки.
Это будет сопровождаться затоплением поймы и ряда сел, обтоплением сел водой и нарушением транспортного сообщения с приречными населенными пунктами в Новгород-Северском, Корюковском, Черниговском, Нежинском районах Черниговской области.
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Кроме того, на реке Снов будет сохраняться затопление заводи и превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области.
Также 12 и 13 апреля на участке Днестра Галич-Залещики будет продолжаться повышение уровней воды на 1,2 - 1,7 м над текущими отметками.
В свою очередь, в КГГА заверили, что киевские спасатели постоянно контролируют уровень воды в Днепре и готовы принять необходимые меры в случае возможного подтопления.
Между тем в сети появились ошеломляющие кадры, на которых видно, что под окнами нового многоэтажного дома обрушился асфальт и образовалось озеро, в котором бурлит поток грязной дождевой воды.
«Ого!», «А не может быть такого, что подмоет фундамент и обрушится дом?», «Море!», «Главное, чтобы фундамент дома не подмыло», - комментируют пугающие кадры пользователи Telegram.
Напомним, в Киеве из-за мощных ливней дороги превратились в реки.
Также сообщалось, что реки в Украине выходят из берегов, под угрозой затопления десятки населенных пунктов.
Кроме того, Politeka.net писала о прорыве дамбы в Краматорске – жилые дома оказались в воде, людей и животных спасали на лодках.