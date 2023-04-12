Российкие солдаты вторглись больше года назад на территорию Украины. ВСУ удалось выбить их из Киевской, Сумской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областей. Стало известно, где заметили признаки подготовки россиян к "жесту доброй воли".
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
В частности, российские солдаты готовят предварительный план эвакуации работников "Росатома". Отмечается, что коллаборантов и свезенных россиянами работников "Росатома" на станцию, предупредили, что в скором времени может начаться принудительная эвакуация. Поэтому они должны предоставить список родственников и быть готовыми бежать по первому сигналу.
Стоит отметить, что на Запорожском направлении фронта россияне все еще продолжает имитировать, что ситуация под контролем. При этом ВСУ не позволяют им расслабляться и методично уничтожают там склады с боеприпасами.
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Так, в течение последних дней активизировались украинские силы обороны, которые ежедневно наносят точечные удары по скоплениям оккупантов. Бьют в Мелитополе, Энергодаре, Бердянске, по ключевым городам, что существенно дестабилизирует оккупантов. Потому понятно, почему российские военные готовятся бежать подальше, пока еще не началось контрнаступление ВСУ.
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