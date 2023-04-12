Об этом сообщили в специализированной прокуратуре в сфере обороны южного региона.
«Установлено, что командир роты с ноября 2022 систематически требовал и получал неправомерную выгоду от подчиненных военнослужащих за предоставление им краткосрочных освобождений от исполнения обязанностей военной службы», - говорится в сообщении прокуратуры.
Капитан был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины 9 апреля при получении второй части неправомерной выгоды от подчиненного военнослужащего.
Во время обыска в служебном кабинете мужчины правоохранители обнаружили 65 тыс. гривен.
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11 апреля командиру роты была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 241 тыс. гривен.
Подозреваемому сообщено о подозрении, арестован командир роты обеспечения по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Напомним, ранее о подозрении в позорном преступлении было доложено начальнику материального обеспечения одной из воинских частей Одесчины.
По данным следствия, подлец требовал с подчиненных военнослужащих отдавать ему часть средств из ежемесячных надбавок, установленных на период военного положения.
Было задукомментировано более 30 фактов вымогательства и получения должностным лицом денег от подчиненных на общую сумму более 600 тысяч гривен.
Напомним, что в Украине продолжается мобилизация. Кабмин даже расширил полномочия военкоматов.
Да, теперь разрешено присылать повестки гражданам не по адресу, где они находятся на военном учете.
Военнослужащие будут извещать население о мобилизации и призывать население на службу.
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